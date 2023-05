Spider-Men : Double Peine

Miles Morales est très attaché à Peter Parker qu'il considère comme son ami et son héros mais certainement pas comme son mentor ! Or, Peter a recruté Miles en tant que jeune équipier, et ce dernier en est un tantinet vexé. Après tout, ils s'appellent tous les deux Spider-Man ! Quand Peter fait une erreur qui met en danger New York, Miles saisit l'occasion de prouver qui est vraiment le guide de l'autre ! A l'occasion de la sortie de Spider-Man : Across the Spider-Verse, nous proposons à nos lecteurs un grand nombre de rééditions des aventures les plus emblématiques du Spider-Verse... voici une saga inédite dans la lignée (et par les auteurs) de THOR & LOKI : DOUBLE PEINE, destinée à un jeune public.