Projets informatiques. Pourquoi tant d'échecs ? 7 Principales raisons

Ce livre présente sept raisons d'échec des projets informatiques dans le monde industriel. Ces raisons sont décrites et soutenues par des exemples concrets au travers des expériences vécues dans des entreprises nationales et internationales. L'accent est mis sur les causes qui peuvent sembler évidentes mais qui en réalité ne le sont pas. Chaque exemple présenté est contextualisé et les leçons tirées sont commentées afin de donner un angle d'approche pragmatique face à ces situations pouvant entraîner l'échec. L'auteur propose une approche simple, ayant fait ses preuves en entreprise, afin de mieux anticiper certaines situations dans la gestion des projets et réduire ainsi le pourcentage significatif d'échec des projets informatiques dans le milieu industriel, qui est de 60%. Justin Nduhura Munga, PhD, est docteur de l'Ecole des Mines de Saint-Etienne. Il intervient en tant que consultant expert en informatique auprès de plusieurs entreprises en Europe et en Afrique. Il est professeur associé à l'Université de Kinshasa (République Démocratique du Congo) et intervient dans les universités de Paris X Nanterre (France) et Université de Goma (République Démocratique du Congo). Il a publié plus de 10 articles et communications avec actes dans des revues et conférences internationales.