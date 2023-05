L'homme qui murmure à l'oreille des gorilles

J'ai découvert les gorilles pendant un reportage au sujet de l'exploitation forestière au Gabon. Tandis que je roulais en voiture sur une piste à travers la forêt, mon regard a croisé celui d'une femelle gorille qui marchait sur le bas-côté, son petit sur le dos. Qui s'occupe des gorilles ? ai-je demandé à celui qui m'accompagnait. Personne, mais tu peux t'en occuper, si tu veux... En quelques secondes, en quelques mots, ma vie venait de basculer. Le bois qui pousse dans la forêt tropicale africaine est une richesse convoitée, exploitée, exportée aux quatre coins du monde. Ici, à l'abri des regards, vivent les gorilles, espèce menacée par l'activité des hommes. Petit garçon de Chelles, en Seine-et-Marne, rien ne me prédestinait à parcourir l'Afrique pour sauver le plus grand des primates. Pourtant, depuis plus de quinze ans, je consacre ma vie à la préservation de cet animal. Je m'appelle Max et je vous invite à me suivre au coeur de la forêt tropicale. Sans bruit. Les gorilles sont craintifs... Max Hurdebourcq est un naturaliste autodidacte. Depuis 2006, il lutte pour la défense des gorilles. Son combat a fait l'objet de nombreux reportages télévisés et d'un documentaire, Idjanga, la forêt aux gorilles, en 2022. Il livre ici le récit de son quotidien de défenseur de la nature.