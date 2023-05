L'audience. En hommage à Monsieur le bâtonnier Pierre van Drooghenbroeck

DROIT BELGE L'audience marque l'aboutissement de la mise en état judiciaire. Elle cristallise le débat, dont elle constitue le dénouement. Mais encore ? L'audience se fait attendre, parfois au prix de délais gravement déraisonnables. - La récente crise sanitaire COVID-19, qui a forcé le recours à la procédure écrite, aurait-elle définitivement désacralisé les plaidoiries ? - Car après tout, à quoi sert vraiment l'audience ? - Ce momentum du procès répond-il aux besoins et attentes du justiciable ? Que peut-on y dire, y faire... ou pas ? Quelle est sa plus-value ? - Justiciable, juge, procureur, greffier, avocat... quels sont les rôles respectifs des acteurs de l'audience ? Doit-on encore s'y présenter la tête nue ? Soucieux d'oeuvrer sans tabou à la promotion de bonnes pratiques, un panel de magistrats et d'avocats soulève et examine avec toute la rigueur scientifique requise quelques questions choisies relatives à l'audience. - L'avocat peut-il dire et écrire tout et n'importe quoi ? En sa qualité d'acteur de la justice, est-il tenu à un devoir de loyauté lorsqu'il plaide ? - La plaidoirie doit-elle évoluer ? Pourrait-on finalement s'en passer ? - Le juge peut-il y poser des questions voire émettre des suggestions sans se dévoiler ni risquer la critique ? Les parties peuvent-elles, de leur côté, y poser des actes de procédure ? Lesquels, et selon quelles conditions de forme ? - Quelles sont les spécificités des audiences tenues par nos cours suprêmes ou nos juridictions disciplinaires ?