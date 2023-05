Abby Cooper Tome 2 : Une médium + la mafia = tout part en vrille !

Abby espère que sa vie va être enfin un long fleuve tranquille. Sa dernière mésaventure a laissé des traces : après tout, elle n'est que médium, pas flic. Le danger, ce n'est pas pour elle ! Tirer les cartes, prédire l'avenir en se concentrant sur les gens, voilà son job ! Mais tenir un flingue ? Pas pour elle. On l'embauche pour tirer les cartes pendant un mariage. Jusque-là, rien d'anormal. Mais ô surprise, il s'agit d'une famille de mafieux. Aïe... Elle attire l'attention du boss qui se demande d'où elle tient toutes ces informations. Et si elle représentait une menace pour son organisation ? Ou alors, elle pourrait lui être utile... Abby a un sérieux problème. Enfin, "un" ... Une de ses clientes est agressée, et la police la contacte. Elle n'est pas la seule victime, ils ont un suspect. Sauf qu'Abby n'est pas d'accord avec eux. Ah, et il y a le séduisant Dutch... Où en sont-ils ? Ont-ils un avenir ? Et le pire dans tout ça ? Elle n'a rien vu venir ! Un comble pour une voyante, qui au lieu d'avoir une liste de courses, se retrouve avec une liste de problèmes sur les bras !