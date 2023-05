La vie privée et familiale des LGBTIQ. Un défi juridique

Bien que les LGBTIQ ou les LGBTQI+ soient un thème d'actualité et à la mode, les approches des droits international, européen, comparé, français retraçant leur accès progressif à la vie privée et familiale n'ont été à ce jour que très rarement abordées. Les objectifs de cet ouvrage sont donc de pallier ce vide, d'améliorer l'inclusion juridique et sociale de ces personnes y compris celle des intersexués et des queers trop souvent encore dans l'ombre et de rendre le droit français, grâce à un éventail varié de modèles et de solutions, plus humain et cohérent.