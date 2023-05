La fille du bourreau. Céleste

Paris, 1649. Tandis que le pays traverse une intense période de révolte, la cour fuit la capitale. En chemin, le carrosse de la famille royale bascule dans la Seine. In-extremis, Céleste Clercy, la fille du bourreau, sauve le jeune Louis XIV de la noyade. Par cet acte de bravoure, et malgré elle, Céleste lui révèle son plus lourd secret. De cet aveu naît alors une alliance inattendue. Mais l'impensable rencontre de la fille du bourreau avec le magistrat Nicolas Fouquet bouleverse tout : son intimité, sa charge d'exécutrice publique et le royaume de France.