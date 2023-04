Nouveau dictionnaire historique, géographique & statistique illustré de la Creuse

Quelle ville de la Creuse comptait parmi ses habitants un boulanger-maçon ? Ou celle qui abritait un atelier de frappe de sols d'or ? L'auteur de ce dictionnaire exceptionnel et exhaustif, Pierre Valadeau, instituteur de métier, a été félicité, entre autres, par l'inspecteur d'Académie. Il vous présente toutes les communes de ce département si passionnant, vous fait connaitre leurs anecdotes historiques et leur démographie et vous immerge grâce à ses 26 gravures finement dessinées, ainsi qu'une carte dépliable, à consulter tout en lisant le livre. Vous n'aurez qu'une envie, plonger dans la Creuse et la découvrir ! A propos de la collection " Les rééditions historiques " Comment les auteurs des siècles passés décrivez-t-ils leur région ? En silence, les années font disparaitre à petit feu certains écrits. Notre collection met à l'honneur les livres anciens méconnus. Plongez dans cette collection du xxie siècle avec une typographie moderne, facile à lire, homogène entre les ouvrages tout en respectant le texte original. Grâce à cette collection vous voyagerez dans des oeuvres traitant de l'histoire, des villages, des monuments, du patrimoine... où chaque livre vous amène dans une ou plusieurs régions de France.