Villages de Belle-Île-en-mer au XVIIIème siècle. Inventaire de 1719

Grâce à l'inventaire réalisé en 1719 et consigné aux Archives nationales, Gérald Musch a dessiné une reconstitution inédite de la structure de 29 villages tels qu'ils étaient en 1719. Par la compilation des archives civiles, militaires et les témoignages littéraires, l'auteur nous fait entrer dans les singularités de la vie quotidienne insulaire au fil de chapitres thématiques illustrant Belle-Ile-en-Mer il y plus de trois cents ans. Le livre est organisé en 4 parties selon les 4 paroisses de l'époque. Outre les villages représentés à l'encre de chine en vue aérienne et commentés, 30 thèmes sur la vie quotidienne, décrits et dessinés, animent la lecture de l'ouvrage. Nous y voyons entre autre l'intérieur d'une maison, le mode de consommation, l'habillement, les coiffes aujourd'hui disparues, les méthodes de pêches, le transport maritime et bien d'autres sujets qui forment le quotidien de l'époque.