Entre deux terres

Arrivé en Suisse à l'âge de seize ans, Arsim Sharri s'est intégré, engagé dans la restauration et marié. En 1998, bouleversé par les événements au Kosovo, il risque de tout perdre en retournant au pays pour participer à la guerre d'indépendance, renonçant au passage à son permis de séjour. Rescapé, il n'est toutefois pas au bout de ses peines : revenu en Suisse comme clandestin, il effectuera pendant plus de dix années des allers-retours dangereux, par moments hallucinants, sur terre et sur mer, pour continuer de voir sa famille restée au pays, jusqu'à cette fameuse année 2017 où Genève décide de régulariser ses travailleurs sans-papiers bien intégrés. Un Kosovar sur dix vit aujourd'hui en Suisse et peu ont écrit leur histoire de vie. On connaît les célébrités du football ; moins les plus petites gens qui constituent pourtant la majorité de la communauté, leur histoire, leurs aspirations, leur lien avec la terre et les familles du Kosovo. Cet ouvrage permet aussi de mieux connaître, par le témoignage, un des nombreux visages de l'opération Papyrus.