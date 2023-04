Guide photo des coquillages. De France et d'Europe

A chaque marée, les vagues déposent sur la plage des petites merveilles de la nature : des coquilles de bivalves et d'escargots de mer. Avec ce guide, identifiez les coquillages de la Baltique, la mer du Nord, la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée. Des fiches détaillées décrivent l'aspect de la coquille, la biologie et la répartition de chacune des espèces. Des photographies et une cinquantaine de dessins illustrent les caractères distinctifs, les silhouettes de coquilles ou les espèces semblables. Des conseils indiquent comment commencer une collection et mettre en valeur les coquillages.