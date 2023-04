Bracelets d'amitié. Liens cosmiques

Tout pour créer 12 modèles de bracelets brillants et phosphorescents pour scintiller de jour comme de nuit ! Des bijoux faciles à réaliser et à accumuler à ses poignets ou offrir en signe d'amitié ! Contenu de la pochette : 3 échevettes de fil de couleur de 8 m, 2 m de fil argenté, 6 perles rondes dorées, 6 perles rondes phosphorescentes lettres (2B, 4F) 6 perles rondes phosphorescentes avec étoiles dorées, une breloque planète une breloque lune et étoile, un livret explicatif