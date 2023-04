Géométrie 6e Cahier de méthode. Cahier élève, Edition 2023

Vous retrouverez dans votre cahier de Géométrie 6e : - Tous les attendus de fin de 6e en géométrie ; - Un découpage en 20 compétences ; - Une progression pas à pas ; - De la place dans le cahier, pour les tracés et les constructions ; - Des "coups de pouce" à distribuer aux élèves ou à projeter ; - Des exercices "en autonomie" pour les élèves les plus rapides ; - Des outils à imprimer (règles et équerre papier, rapporteur...).