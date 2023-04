Le guide pratique des surfeuses. Oser prendre la vague !

Un guide de pratique du surf pour les femmes, par une femme ! Son objectif : permettre aux femmes de trouver leur place sur l'eau et se sentir à l'aise, avec des conseils et des astuces spécifiques sur l'équipement, la préparation, les manoeuvres de base et les manoeuvres avancées, l'entraînement, les spots, les voyages surf. Un éclairage précieux sur le surf au féminin enrichi par de très courts témoignages et des retours d'expériences de pratiquantes ou de championnes.