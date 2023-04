"Une plume trempée de véracité. Un livre hanté et maîtrisé". La Croix Un attentat dans un cinéma : la vie de Fabrice explose. Sa compagne est tuée par les terroristes, lui en réchappe. Le sens de sa vie gît quelque part, criblé de balles. C'est sur cette crête, entre folie et possible résilience, que Fabrice avance désormais. L'amour d'une autre femme, comme une pulsion de vie, suffit un temps à calmer le trauma. Mais quand cette dernière disparaît à son tour, tout bascule. Christophe Molmy est policier et écrivain. Ancien chef de la BRI (dite aussi Brigade antigang) de Paris, ayant couvert la période des attentats de 2015, il dirige aujourd'hui la Brigade de protection des mineurs. Il est l'auteur de trois romans policiers salués par de nombreuses sélections de prix et de critiques. La Fosse aux âmes est son premier roman noir.