The Players Tome 2 : Waiting for Hurricane

Il la fait fantasmer, elle est la petite soeur de son meilleur ami... Pour sa rentrée à l'université, Faith Wolf emménage dans la coloc de son frère. Si les trois sportifs qui y vivent ne lui font pas peur, elle redoute tout de même la cohabitation avec le séduisant, drôle et talentueux Cameron, son fantasme depuis l'adolescence. Parce qu'à ses yeux, elle n'est que Bébé Wolf, la soeur de son meilleur ami, interdite et inaccessible à cause de leur bro code. Le bro code, Cameron Hunter, défenseur vedette de l'équipe de hockey, l'a pourtant déjà transgressé il y a trois ans. Alors si Cameron voit sa vie insouciante bouleversée par l'arrivée de Faith, il ne dit rien, car son meilleur ami ne lui pardonnera pas deux fois que l'on touche à l'une de ses petites soeurs... Cette année sur le campus réserve bien des surprises... reste à savoir lequel emportera l'autre dans son sillage.