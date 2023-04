Un souffle à l'aube

Chaque nuit, depuis le décès de son amie, Alma questionne le sens de la vie. Comment faire la paix avec ce qui n'est plus ? Guidée par son souffle, elle entame un voyage initiatique au plus profond de l'être et y acquiert quelques leçons de sagesse de l'Univers. D'une plume fine et poétique, Sarah Najjar explore les dédales de l'insomnie et nous invite à méditer sur le chemin du deuil. Aux confins de l'invisible, la vie et la mort coexistent dans une explosion de couleurs.