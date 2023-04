Maths enseignement scientifique 1re Déclic. Livre élève, Edition 2023

Vous retrouverez dans votre manuel Déclic Maths 1re enseignement scientifique : - Une organisation claire et aérée. - Des exercices progressifs pour tous les élèves. - Des activités de départ et des exercices "en situation" . - Une rubrique pour apprendre à modéliser et se préparer à l'option "Maths complémentaires" . - Des automatismes transversaux et des automatismes préparatoires aux thèmes pour s'entraîner régulièrement toute l'année. - 16 vidéos sur les automatismes.