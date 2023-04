Joséphine. Des formes et des couleurs.

Le museau au vent, Joséphine aime toujours autant se balader, et rêver. Elle observe le monde autour d'elle, ses formes et ses couleurs, et ne sait choisir ce qu'elle préfère sur terre ou sous la mer. Le rouge appétissant des tomates ou celui frétillant des petits poissons ? Le jaune voletant des papillons ou celui, pointu, des coquillages qui dorment ? Pour cette petite girafe jaune qui, comme le bébé, n'en finit pas de s'émerveiller, le monde est un formidable terrain d'explorations en tous genres. Ce tout-carton adapté aux petites mains permettra au bébé de découvrir les couleurs et les formes en s'amusant.