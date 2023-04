A qui sont ces pattes ?

Sais-tu reconnaître les pattes des animaux ? Une patte grise avec des griffes et de petits coussins tout doux, c'est la patte du... Essaie de deviner, puis soulève le volet ! Page après page, tu découvriras 6 animaux : le chat, le cheval, le cochon, la poule, la tortue, et l'oie. Un livre devinette, à lire et manipuler avec les tout-petits.