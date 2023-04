Comment vivre sur la planète terre

Venu de nulle part Allant nulle part, miracle. Grand marcheur sous tous les cieux, Nanao Sakaki (1923-2008), poète et "militant contre-culturel pour une société libre de matérialisme ", a rencontré en 1947 Gary Snyder et Allen Ginsberg, poètes de la Beat Generation alors en voyage au Japon. Pendant les six décennies qui suivirent, il eut l'occasion de se rendre régulièrement aux Etats-Unis, accueilli par les militants de ce mouvement. Il est considéré comme un représentant majeur de la Transnational Beat Generation. Le présent ouvrage propose une sélection de 40 poèmes couvrant la période de 1966 à 2003, tirés des 5 recueils constituant l'oeuvre complète du poète, How to Live on the Planet Earth, publiée en langue anglaise en 2013. Ses poèmes, il ne les avait pas écrits avec sa main ou avec sa tête mais avec ses pieds. Ces poèmes étaient venus à l'existence, avaient marché dans l'existence, pour y être laissés comme des traces d'une vie vécue pour vivre. (Gary Snyder)