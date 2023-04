100 % Bio. Les grandes inventions vues par deux ados

Les inventions qui ont changé le monde, racontées par des ados ! Mona et Walid , 13 ans, se sont lancé un défi : à la demande de leur prof de physique, ils vont présenter à leur classe les grandes inventions qui ont changé le cours de l'histoire... Chaque exposé sera aussi drôle que captivant, c'est promis ! Ils ont du pain sur la planche : de l'écriture à la voiture en passant par l'école ou le téléphone, il y a de quoi raconter... Dans la collection 100 % Bio, découvre aussi d'autres sujets captivants présentés par des ados : Einstein, Molière, Cléopâtre, Léonard de Vinci, Mozart, Picasso, la mythologie grecque, les femmes de sciences, les femmes artistes, les grandes aventurières, les grandes chanteuses et musiciennes, l'astronomie et la Rome antique ! #imaginationaumax #humour #maisquiainventélécole