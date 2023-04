Un ouvrage de référence rassemblant plus de 250 recettes japonaises végétariennes réalisables chez soi et un complément indispensable à Japon : le livre de cuisine Japon : le livre de la cuisine végétarienne, avec ses recettes classées par types de préparation et utilisant des ingrédients frais et de saison, met en lumière l'élégante sobriété de la cuisine végétarienne japonaise. Etroitement liée à la pleine conscience, celle-ci fait la part belle au produit, qu'elle traite avec respect, comme le montrent les magnifiques photographies de ce livre. Recette après recette, Nancy Singleton Hachisu partage son expertise et nous dévoile une culture et des ingrédients fascinants, ainsi que les rituels et les traditions qui ont façonné l'art de cuisiner à la japonaise.