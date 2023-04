La famille Magicus. Le magico-livre

Retrouve les aventures de la famille Magicus sous forme de romans illustrés ! Bienvenue chez les Magicus, l'incroyable famille de sorciers ! Honoré, le papa, cuisine tous les jours des pâtisseries enchantées pendant qu'Hortense, la maman, taille les plantes ensorcelées du jardin, et que Mamy Médusa s'occupe des animaux magiques. Papy Helmut, lui, ne dit pas grand-chose. Il préfère encore bricoler dans le calme de son atelier plutôt que de discuter. On ne peut pas en dire autant de Carabistouille, la grenouille à grande bouche qui parle tellement qu'elle en arrive même à réveiller Flam, le chat-dragon de la famille. Félix et Agatha, les enfants, ne sont jamais très loin. Entre deux potions et trois matchs de magico-foot, eux aussi t'en feront voir de toutes les couleurs. Abracadabra... . c'est parti ! " La Famille Magicus " pour la première fois sous forme de romans illustrés, adaptés des célèbres histoires Lunii ! Une collection de premières lectures qui fait découvrir aux enfants le quotidien d'une famille de sorciers drôle et attachante.