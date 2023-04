Motiver les élèves Cycles 2 et 3. 20 pratiques pour enseigner autrement

Un ouvrage à la fois didactique, méthodologique et pratique pour motiver les élèves. La motivation est au coeur de tout acte d'apprentissage. C'est ce qui pousse l'individu à se questionner, à agir, à se donner des objectifs et les moyens de les atteindre. Pourtant, en France comme ailleurs, plus les élèves grandissent, plus leur motivation scolaire diminue. Les systèmes éducatifs ont été pensés à rebours de ce que recommande la recherche pour stimuler et entretenir cette motivation indispensable aux apprentissages, à la réussite et au bien-être des individus. Cet ouvrage interroge notre façon d'enseigner pour inverser cette tendance et (re)donner aux élèves l'envie d'apprendre. A partir d'un exposé synthétique de l'état de la recherche autour de la motivation, il détaille 20 pistes d'action pédagogique concrètes à mettre en oeuvre en classe pour que les élèves s'engagent activement dans les apprentissages et puissent réussir et s'épanouir à l'école : Répondre au besoin d'autonomie : apprendre à mener un projet personnel, boite à idées, arbre de confiance, organisation matérielle de la classe... Répondre au besoin de compétence : apprendre à apprendre, faire classe dehors, Répondre au besoin de coopération : ouvrir l'école sur le monde extérieur, coopération intergénérationnelle, projets citoyens...