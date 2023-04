Incarnez Sherlock Holmes dans l'affaire du banquier Lewing

Tu es Sherlock Holmes et menez l'enquête dans le Londres du XIXe Ceci n'est pas un roman... C'est une incarnation littéraire ! Te voici à la place de l'irremplaçable Sherlock Holmes. A la place ? Non, tu es Sherlock Holmes ! L'inspecteur Lestrade a fait appel à toi afin d'élucider une affaire au sein de la Lewing's Bank : le directeur a été assassiné ! Les suspects sont nombreux : les proches de la victime ou des inconnus, comme ce fameux visiteur " Invisible " avec lequel M. Lewing avait rendez-vous juste avant son assassinat... Secondé de ton fidèle ami, le docteur Watson, tu mènes l'enquête au sein de ce milieu fortuné de Londres à la fin du XIXe siècle. Parviendras-tu à distinguer les indices des mensonges ? Arriveras-tu, à l'aide de ton implacable logique, à dénouer les noeuds de cette enquête hautement délicate ? Une immersion dans une affaire policière intrigante, tout au long de laquelle tu pourras noter tes réflexions et déductions afin de faire éclater la vérité.