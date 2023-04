L'ordre mondial en mutation. L'ascension et la chute des nations

Dans L'ordre mondial en mutation, Ray Dalio, auteur du best-seller Les principes du succès et investisseur légendaire ayant passé un demi-siècle à étudier les économies et les marchés mondiaux, examine les périodes économiques et politiques les plus turbulentes de l'histoire. Il explique pourquoi l'avenir sera probablement radicalement différent de ce que nous avons connu de notre vivant - et propose des conseils pratiques pour bien gérer le changement. Il y a quelques années, Ray Dalio a remarqué une convergence de circonstances politiques et économiques qu'il n'avait jamais rencontrées auparavant : des dettes énormes associées à des taux d'intérêt nuls ou quasi-nuls, ayant conduit à une gigantesque impression monétaire dans les trois principales devises de réserve du monde ; des conflits politiques et sociaux importants au sein des nations, en particulier aux Etats-Unis, en raison des plus grandes disparités de richesse, de politique et de valeurs que l'on ait vues depuis plus d'un siècle ; et l'apparition d'une nouvelle puissance mondiale (la Chine) venant défier l'hégémonie des Etats-Unis et l'ordre mondial existant. La dernière fois qu'une telle convergence a eu lieu, c'était entre 1930 et 1945. Cette prise de conscience a poussé Ray Dalio à étudier les schémas et les relations de cause à effet qui ont accompagné tous les changements majeurs, en termes de richesse et de pouvoir, au cours des 500 dernières années. Dans cet ouvrage remarquable de la série des Principes, Ray Dalio présente à ses lecteurs une étude complète des plus grands empires - notamment ceux de la Hollande, de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis -, et met en perspective le " grand cycle " qui a déterminé les succès et les échecs de tous les grands pays du monde au cours de l'histoire. Il révèle les forces intemporelles et universelles sous-jacentes à ces changements, et les utilise pour se projeter dans l'avenir, en proposant des principes concrets pour se positionner face à ce qui nous attend.