Climat de peur. Enquête sur le changement climatique, de l’alarmisme aux faits

Réchauffement et phénomènes climatiques (réalité et causes), rôle du CO2, vraie mission du GIEC... Tout au long de ces neuf chapitres, l'auteur s'est attaché à non pas simplement adopter une posture d'opposition stérile aux travaux du GIEC, mais à démontrer à base de sources scientifiques, publiques, et vérifiables, que les choses ne sont pas aussi évidentes que ce que l'on souhaite nous faire passer pour un consensus absolu et non discutable. En fait, l'ONU et sa branche climatique qu'est le GIEC, fonctionnent principalement à partir de postulats économiques et politiques qu'ils traduisent, non sans manipulations, en prévisions scientifiques. Prévisions qui sont en décalages avec les réalités du terrain, qui relèvent d'un dogme, celui de la culpabilité humaine, et servent des intérêts financiers et politiques et un marché émergent gigantesque, gavé de subventions.