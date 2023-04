Ils viennent avec la nuit. L'ombre est leur manteau, presque une seconde peau. Parfois des coups de dagues fusent, des cris s'étouffent, mais souvent seul le silence domine. Les serrures bayent et les trésors disparaissent. Sous le regard aveugle des deux lunes, un nouveau crime, encore, a eu lieu. Sont-ils des spectres, des monstres, de simples humains aux capacités hors norme ? En tout cas, ils constituent un danger certain pour la sécurité du royaume. Et c'est pourquoi nous faisons appel à vous. Vous êtes l'un des nos meilleurs agents, aguerri, intelligent. Au nom de la Couronne de Lacustre, votre mission sera désormais de les trouver et de les infiltrer. Par-delà les embûches, par-delà les faux-semblants, à vous de vous fondre parmi eux et d'embrasser leurs secrets. La Confrérie des Effraies est tout à la fois un roman de fantasy, d'espionnage et une grande fresque d'aventure, se situant quelque part entre les récits de Jean-Philippe Jaworski, Scott Lynch et Victor Hugo.