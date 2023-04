Roméo & Juliette

Redécouvrez le plus grand mythe amoureux de tous les temps... Vérone, 1330. Ennemis jurés, les Cappelletti et les Montecchi se cherchent indéfiniment querelle. Le gouverneur de la ville rêve de mettre fin à cette inimitié, en vain. Si la paix doit un jour apaiser les deux familles, elle viendra d'un mariage... Car Roméo Montecchi aime une Cappelletti, Juliette ! Au péril de leur vie, les deux amants décident de s'unir en secret devant le Frère Lorenzo di Reggio. Hélas, suite à un nouveau bain de sang dans les rues de Vérone, Roméo est condamné à l'exil. Juliette, inconsolable, sera promise à un autre homme... Dans leur tentative de sceller la paix et de voir leur amour triompher, les jeunes gens vont écrire leur histoire pour l'éternité. Conte italien popularisé grâce à la tragédie de Shakespeare, l'histoire de Roméo et Juliette, symbolisant la pureté de l'amour, est admirablement illustrée par le trait délicat de Gianenrico Bonacorsi.