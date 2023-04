Chercher dieu dans sa parole. La lectio divina

La lecture de la Bible et son écoute, avant de devenir un dialogue intime et aimant avec Dieu requiert certains efforts et une certaine assiduité, traversée parfois même par des moments d'aridité. Cet ouvrage, écrit par un moine bénédictin, rompu à la lectio divina, apprendra comment aborder le Livre des livres et à se le rendre plus familier. Il donnera également des perspectives variées à cette lectio qui rejoint tout ce qui est né de la Parole de Dieu : la vie de l'Eglise, l'expérience des saints, la réflexion théologique. Y est aussi soulignée la valeur des commentaires des Pères de l'Eglise, garants de l'orthodoxie de la doctrine ecclésiale. A notre époque où la Bible est devenue très facilement accessible sur smartphone, ce livre invitera ses usagers ou non à prolonger en profondeur cette lecture de l'Ecriture qui, pour être divine, est elle-même une grâce, qui peut combattre efficacement les passions et devenir 'instrumenta virtutum'.