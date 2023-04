La Machine Ernetti. Tome 3, Ernetti et le voyage interdit

Un message menaçant le pape est capté par les radioastronomes. Inquiet, Jean-Paul II confie au père Ernetti, créateur d'une machine révolutionnaire qui permet de voir dans le passé, une mission presque impossible : revenir au commencement de l'univers, il y a 13, 8 milliards d'années ! Mais en plongeant dans la spirale du temps, le père Pellegrino Ernetti se confronte à des énigmes inquiétantes : si le Big Bang n'était qu'une porte ouverte sur d'autres mondes ? Si, à force de chercher Dieu, il finissait par le trouver là où jamais il ne l'aurait imaginé ? Et si le pape était menacé par la pire des conjurations ? Avec l'aide du célèbre physicien Stephen Hawking, et accompagné par Natacha, sa complice israélienne agent du Mossad, le père Ernetti entreprend un fabuleux voyage qui va le mener de la préhistoire à la naissance de la Terre et de l'univers. Une aventure captivante portée par une écriture efficace. Femme actuelle. En bonus : le premier chapitre du nouveau livre de Roland Portiche, L'Homme qui ressemblait au Christ, paru aux Editions Albin Michel.