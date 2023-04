Les Animaux sauvages

Dans cet imagier tout carton tendre et poétique pour les tout-petits, une ribambelle d'animaux se déplacent avec grâce dans la nature. Du renard roux à la baleine bleue, les enfants prendront plaisir à observer ces animaux en liberté. A chaque page, une phrase courte mais sensible et musicale raconte ce que l'animal fait dans son environnement. Ainsi le tout-petit découvre tout à la fois le plaisir des mots et des images (l'animal, en gros plan à gauche, est à retrouver dans son décor en page de droite).