Miranda, Nicolas et la Magicienne étoilée. Avec 1 CD audio

Dans le secret de l'enfance, deux enfants, Miranda et Nicolas découvrent un livre magique, un livre qui parle, un livre qui vit. Y réside une Magicienne, La Magicienne Etoilée. Elle va les transporter, dans l'espace et dans le temps. Dans l'histoire des sciences. Avec elle, ils vont découvrir des noms aussi incongrus, qu'inconnus. Platon, Aristote, Thalès de Milet, Pythagore, sans oublier Isaac Newton et même celui du dernier savant de tous les temps, le plus réputé. C'est à se demander si elle ne les a pas inventés ! Sous une plume qui mêle science et poésie, sans jamais perdre de sa truculence, se veut ce livre dédié à tous les enfants, de coeur et d'esprit