Fées du Phénix Tome 1 : Présages

Un grand danger guette les fées du clan Castel : la tempête de Ceithir va frapper sans pitié. Contrairement aux autres fées, Satria et Tolyco ne possèdent aucun pouvoir, mais elles décident de tout tenter pour sauver les leurs. Avec Léo, l'étrange sorcier ailé, elles devront traverser un monde hostile et affronter des forces maléfiques. Durant leur périple, elles rencontreront des alliés, mais aussi des ennemis dissimulant de terribles secrets. A l'approche du volcan où se déclenchera la catastrophe, les deux amies apprendront des choses étonnantes sur leurs origines et sur le lien qui les unit à la tempête de Ceithir. Sachant désormais qui elles sont vraiment, elles devront faire face à leur destin et aller jusqu'au bout d'elles-mêmes. Une aventure guidée par l'espoir, l'amitié et le courage !