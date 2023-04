Quand Lauren Moore, professeure d'histoire contemporaine à Boston, reçoit pour son anniversaire un test génétique destiné à établir ses origines ethniques, elle trouve le cadeau de sa fille Emily très amusant. Mais, quand elle en découvre les résultats, elle est sidérée : ils divulguent une ascendance ignorée de tous jusque-là. Une ascendance qui remet en question toute son existence ainsi que celle de sa fille, et balaie d'un coup ce qu'on lui a toujours raconté de ses ancêtres. Qui peut l'aider à résoudre ce mystère ? Sa mère Suzana, âgée de quatre-vingt-neuf ans et atteinte de la maladie d'Alzheimer, est dans l'incapacité de l'éclairer. Il semblerait pourtant qu'elle ait caché un secret que personne ne soupçonnait. Pourquoi aurait-elle menti ? Un roman débordant d'émotion, de justesse et de suspense. Une quête de vérité mais aussi la découverte d'une histoire incroyable. Laurence Lucchesi, Nice-Matin. Si vous voulez être époustouflé émotionnellement, lisez Les Trois Vies de Suzana Baker de Philippe Amar. Un roman sur la recherche de soi et sur le pouvoir indomptable de l'esprit humain. Michel Darmon, Europe 1. PRIX CHRONOS 2022. PRIX ALEXANDRA-LEYRIS 2022.