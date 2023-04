Quand l'équipage du Fargo remonte d'étranges paquets dans ses filets, il ne s'attend pas à 40 kilos de cocaïne. Théo, Laurent, Paul et Jordan se partagent leur trouvaille et jurent de n'en parler à personne, espérant écouler leur trésor compromettant. Sauf que rien ne se passe comme prévu, et la pêche miraculeuse s'avèrera être un cadeau empoisonné qui ruinera la vie des pêcheurs. "Marée blanche" est une aventure stupéfiante !