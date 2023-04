Polar vert - saison 2 Tome 2 : Les arbres magiques

Sous couvert d'un service civique dans une association de protection de l'environnement, Claire poursuit son enquête dans les Pyrénées. Qui a kidnappé Merak ? L'ourson a-t-il vraiment été relâché dans le bois de Vincennes, aux portes de Paris ? Qui a sauvagement tué sa mère ? Qui a pillé des chênes centenaires et abattu des "arbres magiques" contre lesquels les ours viennent se frotter et se nourrir de sucre et de protéines ? Aux côtés du gendarme Marceau, son protecteur, de Bulle et de Peyo, ses compagnons de route, Claire se retrouve au coeur de sombres trafics entre la France et l'Espagne. Parviendra-t-elle à sauver Merak avant que sa légende ne soit révélée sur les réseaux ? Et à faire évader Lucas, son amoureux, prisonnier derrière les barreaux de la Santé, à Paris ? Des révélations inattendues, des infos stupéfiantes, un suspense implacable. Un animal fascinant pour des débats épineux Cette saison 2, en 2 épisodes, aborde la question de la réinsertion de l'ours dans les Pyrénées, où pro-ours et anti-ours se livrent un combat sans merci. Une série originale saluée par la critique De passionnantes enquêtes d'investigation, qui sensibilisent les lecteurs à la lutte contre la criminalité environnementale. Ce 4e titre toujours aussi haletant et bien documenté séduira les ados (et leurs parents).