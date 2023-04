Le Club de la Pluie défie l'Araignée

Une enquête du Club de la Pluie : Trois jours de vraies vacances dans un vrai château, avec une vraie comtesse ? Depuis le temps que le Club de la Pluie en rêvait ! Un cirque a même installé son chapiteau à côté, le Club va pouvoir profiter du spectacle...Seulement voilà, à peine arrivés au château, les ennuis commencent : on a cambriolé la comtesse ! Un trophée d'une immense valeur lui a été dérobé, une coupe en or qui devait récompenser le Meilleur artiste de cirque de l'année. Pourtant, la coupe se trouvait encore hier dans un bureau fermé à clé. Le voleur serait-il passé par l'extérieur ? Impossible, le mur est trop haut, trop lisse. La police se rend sur place. Mais a-t-elle une chance de retrouver le voleur sans l'aide de Milo, Nadget, Rose et Ambroise ? Sûrement pas ! Enigmes, secrets, mystères...Rien ne résiste au club de la Pluie !