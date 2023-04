Alger la Noire

Alger, fin janvier 1962. Sur l'une des plages de la ville sont retrouvés les cadavres nus d'un jeune couple. Elle est européenne, lui arabe. Il est émasculé et son dos arbore les trois lettres " OAS ", gravées au couteau. Exécution presque ordinaire, comme on pourrait le penser en ces temps plus que troublés ? Ou bien l'assassinat de Mouloud et d'Estelle cache-t-il autre chose ? S'échappant de la terne routine de son commissariat de Bab El Oued, l'inspecteur Paco Martinez mène l'enquête accompagné de l'irascible Choukroun. Leurs investigations les conduisent dans les arrières-cours peu reluisantes de la grande ville, entre politique, affairisme, moeurs dissolues et violence omniprésente.