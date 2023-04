Sociologie de l'assistance sexuelle. Former et transformer la sexualité

Comment organiser l'assistance sexuelle aujourd'hui en France ? Quelle place doit jouer le politique dans cette activité ? Est-il légitime, au nom de ce que certains appellent la misère sexuelle d'instaurer un nouveau travail du sexe, que certains souhaitent voir reconnu par l'Etat ? Sans prendre parti, cet ouvrage propose une syntèse sur ces questions. L'immersion dans une formation à l'assistance sexuelle permet au sociologue de revenir sur les origines et la réception de cette assistance sexuelle, qui visent avant tout à former à l'hétérosexualité plutôt qu'à la sexualité. Par ailleurs, l'analyse des services sexuels amène à réfléchir sur la supposée centralité qu'occupe la sexualité dans nos vies. Ce livre s'appuie sur une enquête sociologique de plus de dix ans, des archives, des entretiens, des observations de la première formation à l'assistance sexuelle en France.