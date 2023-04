Les aventures de Spider-Man. Les deux Spider-Man

La magnifique collection de grands albums dédiée au super-héros préféré des 5-9 ans ! Toutes les histoires de Spider-Man à collectionner, avec une frise à compléter ! Un album grand format à la maquette dynamique, avec des cases et de belles illustrations, pour un effet comics accessible aux enfants. Dès 5 ans en lecture accompagnée. Pour les 7-9 ans en lecture autonome. L'histoire : Peter Parker n'est pas le seul Spider-Man : le jeune Miles Morales a lui aussi e te mordu par une araigne e radioactive et posse de des super-pouvoirs. Lors d'une sortie au zoo, Rhino, un vilain aussi rapide que costaud, se me la terreur ! Les deux Spider-Man vont devoir faire e quipe pour l'arre ter et sauver les animaux.