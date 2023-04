Adieu tristesse !. Vie de couple, souffrance et pardon: une aventure

Amour toujours ? La vie de couple est une aventure à deux, de découvertes de l'autre, de soi, un chemin jalonné d'épreuves, d'impasses et de voies de sortie qu'il ne faut pas rater. Partant des fragilités humaines, des blessures de l'amour, de l'impact de la souffrance et de la maladie, l'auteur dissèque les espaces d'enfermement et de solitudes intérieures que chacun peut construire comme refuge illusoire. Il décrit ensuite les tentatives de recherche de solutions séduisantes et fallacieuses, pour explorer enfin le pardon comme issue féconde d'un itinéraire exigeant et salvateur. Un livre original où chacun, homme ou femme, en couple, marié ou non, croyant ou agnostique, peut trouver un espace nouveau de réconciliation avec soi-même, son passé, son conjoint.