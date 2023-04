Le menteur. Le jardin

Un jeu de cartes classique dans une version fraîche et innovante conçue pour les petits, accompagnée d'un livret plein d'activités ! Le célèbre jeu "Le menteur" présenté dans une nouvelle version destinée aux plus petits : 44 cartes dédiées aux petits animaux qui peuplent le jardin, accompagnées d'un livret de 16 pages rempli de jeux et d'activités et de 40 autocollants, pour s'amuser en famille !