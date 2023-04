Les ombres d'Adelaide Hills

Le nouveau roman phénomène de Kate Morton ! Collines d'Adelaïde, 1959. La veille de Noël, un homme fait une terrible découverte au mystérieux domaine des Turner. Une enquête policière est ouverte et la petite ville de Tumbeela est impliquée dans l'une des affaires de meurtre les plus choquantes de l'histoire de l'Australie du Sud. Soixante ans plus tard, Jess, journaliste à Londres, est à la recherche d'un sujet. Quand elle reçoit un appel de Sydney pour l'informer que sa grand-mère est à l'hôpital à la suite d'une chute, la jeune femme décide de rentrer en Australie auprès de celle qui l'a élevée. Livrée à elle-même pour la première fois dans la maison de son enfance, Jess s'aventure dans des pièces qui lui étaient interdites et trouve un livre de true crime sur la tragédie de la famille Turner. Jess découvre alors qu'il existerait un lien entre sa famille et ce crime jamais résolu...