Mélancolie d'une bipolaire

Cynthia Marques explore les sommets et les abysses de sa bipolarite . Les plaisirs et douleurs infinis, les instants magiques ou tragiques, les me andres des addictions et exce s en tout genre se rencontrent, se fro lent et s'entrechoquent dans une danse folle. C'est celle de l'amour, me lancolique ou joyeux, et de la maladie, qui fait de couvrir des rivages incertains.