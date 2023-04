Oracle des mémoires familiales

Apprenez à vous libérer des blessures de vos ancêtres Cernez vos blessures et réparez-les ! Après le succès de l'Oracle guérison de l'âme, voici les nouveaux messages canalisés par Virginie Robert, accompagnée du trait léger et connecté de Julia. Cet oracle thérapeutique vous donne les clefs pour vous délivrer des mémoires de vos ancêtres. Virginie Robert vous guide en douceur sur le chemin de la libération des blessures transgénérationnelles transmises au fil des ans par des membres de notre famille. Inconsciemment, vous portez des blessures qui ne sont pas les vôtres. Grâce à la puissante guidance des cartes et aux rituels qui les accompagnent, réparez vos blessures pour avancer sereinement sur votre chemin de vie. Ce coffret contient 44 cartes et un livret d'accompagnement 124 pages.