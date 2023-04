Histoire des femmes en France de la Renaissance à nos jours

Souvent invisibles aux yeux des hommes qui écrivaient l'histoire, les femmes ont tissé la trame de l'histoire sociale, économique, culturelle, artistique et religieuse du pays. Ce livre retrace l'émergence progressive des femmes comme actrices de l'Histoire. Elles ont mené un long combat pour la juste reconnaissance de leur place dans la société. La force physique leur faisant défaut, elles sont sorties de l'ombre par la primauté de l'intelligence et de la négociation patiente. Des personnalités de l'élite féminine sortent de l'ombre pendant la Renaissance, des écrivaines se font connaître au XVIIe siècle. Elles animent au XVIIIe siècle les salons littéraires où naquit la philosophie des Lumières. Les femmes ont tenté de se faire entendre en vain pendant la Révolution de 1789 : l'Empire mit un terme aux quelques avancées obtenues. Les révolutions de 1830, 1848 et la Commune de 1871 propulsent les femmes sur la scène politique. L'accès à l'éducation publique au XIXe siècle, la laïcisation progressive au XXe siècle, permettent aux filles et aux femmes de prendre conscience de leurs droits civiques à travers les courants du féminisme pour nombre d'entre elles. Les deux guerres mondiales révèlent le courage et l'héroïsme féminins. Après 1945, le droit de vote est enfin acquis et les femmes s'investissent dans la vie professionnelle et entrent dans la vie publique. De nos jours, les faits ont poussé à la parité dans la vie politique et à la volonté de dénonciation des pressions et des violences dans la vie quotidienne. Souhaitons que les hommes acceptent les fruits de l'équité dans la société française. Catherine Chadefaud, agrégée d'histoire, titulaire d'un doctorat de IIIe cycle en égyptologie, est docteure ès lettres et sciences humaines. Au fil de ses années d'enseignement en classes préparatoires aux Ecoles Normales Supérieures, elle s'est intéressée à l'histoire de l'éducation des filles et à l'accès des femmes aux droits civiques.