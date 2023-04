L'amour d'une maman

Un livre en forme qui raconte l'immense amour des mères pour leurs petits. Le lien entre les mères et les enfants est quelque chose d'unique et de spécial. Ce livre en forme est une douce dédicace à cette affection précieuse : un texte rimé, de tendres illustrations et de précieux détails irisés accompagneront petits et grands dans leur lecture, pour vivre ensemble des moments uniques. Un livre en forme qui raconte l'immense amour des mères pour leurs petits.