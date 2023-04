Marketing de projets

Ce manuel a pour vocation d'offrir aux lecteurs une vue précise du marketing et de la gestion de projets, mais aussi des liens forts entre ces deux matières qui existent désormais dans la gestion contemporaine, jonction essentielle au succès des projets (financement, faisabilité et potentiel du projet...) et des entreprises innovantes. Ouvrage pédagogique avant tout, les nombreux exemples, illustrations, tableaux, témoignages, exercices et tests facilitent l'apprentissage des concepts clés et des fondements du marketing et de la gestion de projet, il servira de guide destiné aux chefs de projet et responsables marketing et nourrira les étudiants, gestionnaires de demain.